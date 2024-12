Maltempo, forte vento a Genova: danni ai cimiteri della città

MeteoWeb

Danni ai cimiteri a Genova a causa del forte vento che ieri, venerdì 20 dicembre, ha colpito anche il capoluogo ligure. Secondo quanto informa il Comune, sono già operative le azioni di ripristino e di messa in sicurezza. In particolare, è stata transennata una zona nel Cimitero degli Angeli e una nel cimitero di Bavari, mentre il Cimitero di Quinto rimarrà temporaneamente chiuso per ristabilire le condizioni di accessibilità e sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.