Maltempo, vento e neve: il ruggito dell’inverno sull’Immacolata. Il punto | FOTO

L’Italia ha vissuto una Festa dell’Immacolata all’insegna di freddo, maltempo, neve, anche fino in pianura, e forte vento, grazie agli effetti di un’irruzione artica percepiti da Nord a Sud. Imbiancate molte località tra Piemonte, Liguria e Toscana e in Veneto. Mareggiate lungo le coste e acqua alta a Venezia. Mentre tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna la neve è arrivata anche in pianura, con accumuli abbondanti su Alpi e Appennino settentrionale, in Veneto le nevicate più abbondanti hanno riguardato le Prealpi vicentine, in particolare l’Altopiano di Asiago, che ha registrato fino a 45 centimetri di neve fresca. In Toscana, ha nevicato su molte alture sopra i 500-700 metri: si registrano accumuli di oltre 15-20cm su Abetone e Amiata. In Liguria neve fino a 10cm sopra i 600 metri e temperature in picchiata (-4,9 C a Poggio Fearza, nell’Imperiese).

Altro elemento importante della giornata è stato il forte vento. A Trieste, la Bora ha soffiato con raffiche fino ai 100km/h. Proprio per la forte Bora, è stata disposta la chiusura dei giardini pubblici ed è stata sospesa la linea marittima Trieste-Muggia. Anche in Liguria, i venti di burrasca hanno raggiunto raffiche oltre i 100km/h nell’entroterra e attorno ai 90km/h lungo la costa. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti, pali pericolanti. A Sestri Levante, un palo della luce si è abbattuto su due auto e una moto.

Al Sud, le mareggiate nel Golfo di Napoli per il vento di ponente hanno imposto la sospensione dei collegamenti marittimi. Nel Palermitano, decine di interventi dei Vigili del Fuoco per frane e alberi caduti. In Calabria, il maltempo ha sferzato soprattutto il versante tirrenico della regione con abbondanti precipitazioni. L’arrivo di aria più fredda dal Nord provocherà ulteriore maltempo e calo delle temperature con nevicate su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.

Insomma, una Festa dell’Immacolata all’insegna del maltempo che ha costretto molte località a lasciare chiusi i mercatini natalizi e rinviare iniziative religiose e civili.

Ma il maltempo non finisce qui. Per la giornata di lunedì 9 dicembre, sarà allerta meteo arancione su Emilia-Romagna e Calabria e gialla in altre zone di queste due regioni e di altre otto: Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria, secondo l’avviso della Protezione Civile.

