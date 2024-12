Maltempo, forte vento sferza l’Italia da Nord a Sud: strage di alberi e tanti danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo ha raggiunto l’Italia e ci accompagnerà per tutte le festività natalizie, con tanta neve al Centro-Sud. Un altro elemento che sta causando danni e disagi diffusi è il forte vento, che interessa il Paese da Nord a Sud. Tra le regioni più colpite c’è la Sicilia, soprattutto Palermo e provincia, dove si registrano tanti danni e tanti alberi caduti. Superlavoro, dunque, per i Vigili del Fuoco di Palermo. Sono una cinquantina gli interventi effettuati finora, buona parte dei quali relativi ad alberi pericolanti, allagamenti e distacchi di intonaci.

Nell prime ore del mattino a causa della caduta di un albero è rimasta chiusa la strada provinciale 57, dal bivio di Baida. Intorno alle 8:30 degli alberi caduti a causa del forte vento hanno interessato la sede stradale in via Giuseppe Lanza di Scalea, nel capoluogo. Analoga situazione lungo la strada intercomunale 7 a Montelepre. Cadute di alberi si sono verificati anche in viale Leonardo da Vinci, via Poggio del Pineto, via Francesco Crispi e via Megara Iblea. Intono alle 13:30 un autoarticolato ha perso parte del proprio carico di profilati in acciaio lungo lo svincolo autostradale di Carini, in direzione Mazara del Vallo.

Quasi 100km/h sulla costa molisana: alberi caduti e blackout

Il vento a Termoli, in provincia di Campobasso, ha raggiunto punte di 98km/h e temperature sotto i +3°C. La stazione meteo di Difesa Grande ha registrato +2,5°C intorno a mezzogiorno ma la percezione è ancora più bassa a causa delle forti raffiche. La situazione sta causando disagi, soprattutto nei cantieri edili di via D’Ovidio e via Saverio Cannarsa, in centro città. Segnalati diversi alberi e rami pericolanti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli. Cassonetti e cestini sono stati spostati dal vento in diverse aree, mentre sulla statale 87 si registrano alberi abbattuti sulle piane di Larino. Nelle località collinari del basso Molise, come Larino, Casacalenda e i comuni del Fortore, la neve ha già imbiancato il paesaggio.

A San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, un guasto ha lasciato senza elettricità l’80% del paese, causando disagi soprattutto per l’accensione dei riscaldamenti con temperature vicine allo zero. Il sindaco ha assicurato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio.

Interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca a tutti gli operatori marittimi e portuali. Il bollettino, valido fino alla serata, prevede vento forte da sud forza 8, mare mosso da nord forza 7.

Forte vento nelle Marche: molti alberi caduti ad Ancona e Pesaro

Ancona è sferzata da venti forti che hanno provocato danni soprattutto per la caduta di alberi, non solo nel centro cittadino ma anche nelle frazioni. Dopo l’apertura del COC, decisa in accordo con il Sindaco alle 7 – ha spiegato il vice sindaco Giovanni Zinni – sono stati mobilitati i gruppi di volontari della Protezione Civile che stanno lavorando in sinergia con i Vigli del Fuoco e le ditte esterne del Verde. La situazione un po’ più critica “si registra nella frazione di Sappanico-Montesicuro, dove degli alberi hanno interrotto delle linee elettriche che alimentano i sistemi di pompaggio dell’impianto idrico del serbatoio di Montesicoro che dà acqua alla frazione di Montesicoro e di Sappanico”. Per ripristinare la situazione operano i Vigili del Fuoco, i volontari di Protezione Civile del comune di Ancona, Ancona Ambiente ed Enel. Energia elettrica e adduzione idrica saranno riattivati a conclusione degli interventi. Per interventi minori dove non c’è bisogno di attrezzature particolari procedono operai del comune. “La situazione – spiega Zinni – è costantemente monitorata anche dalle telecamere della città ma per fortuna non si registrano feriti. Pochi danni agli autobus colpiti dal crollo di un albero a piazza Cavour”. “Siamo completamente operativi e attenti a tutte le situazioni e a tutte le segnalazioni”.

A Falconara Marittima, un pino si è appoggiato alla facciata di un condominio: non state coinvolte persone. Lo scalo dorico è rimasto chiuso fino alle 11, dopo che si erano registrati nella prima parte della mattina raffiche di vento fino a 60 nodi, diventate a 100 al largo.

Vigili del Fuoco ancora impegnati con numerosi interventi nella provincia di Pesaro-Urbino a causa del vento forte e della pioggia. Da questa notte alle 12:00 di oggi, a causa del maltempo, si registrano 31 interventi effettuati, mentre otto sono quelli attualmente in corso. Numeri destinati ad aumentare viste le chiamate in attesa che ammontano a 75 e quelle da valutare che invece superano le 220. Gli interventi hanno principalmente riguardato piante e alberi caduti o pericolanti. Numerose le auto danneggiate da queste ultime nella provincia, così come sono stati danneggiati e tranciati molti cavi elettrici, richiedendo un costante intervento di Enel sul territorio. Gli interventi causati dal maltempo stanno riguardando soprattutto le città costiere della provincia. Una frana di monte si è verificata nei pressi di Pergola, mentre i mezzi sgombraneve sono in azione a partire dai 450 metri.

Dei cinque distaccamenti dei Vigili del Fuoco si registra infatti un tasso di interventi a Pesaro pari al 67%, a Fano del 15%, a Cagli del 10% e Urbino dell’8%. Nessun intervento invece risulta effettuato, al momento, dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria. Dalle prime ore di questa mattina nevica nell’entroterra del Maceratese, del Fermano e del Piceno.

Nel Foggiano divelti alberi e cartelloni pubblicitari

Per i danni provocati dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia nel Foggiano, i Vigili del Fuoco hanno eseguito una decina di interventi in meno di un’ora, soprattutto tra Foggia e San Severo dove alcuni alberi sono caduti, i cartelloni pubblicitari sono stati divelti e la segnaletica stradale è stata danneggiata. Un albero si è abbattuto su un’auto parcheggiata a Foggia, danneggiandola. Temperature, come da previsioni, in picchiata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.