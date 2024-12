Maltempo, violentissima mareggiata a Scilla: Lungomare spazzato via, il mare ha “inghiottito” anche la strada | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore è particolarmente violento in Calabria. Tra le zone più colpite c’è Scilla, pittoresco borgo turistico della Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, affacciato sullo Stretto di Messina nell’ultimo lembo meridionale del mar Tirreno. Scilla è nota per la sua esposizione ai fenomeni meteo estremi: il litorale della Marina Grande, il Lungomare di Scilla, ha una conformazione orografica sottomarina tale da favorire la formazione di onde molto alte.

Una caratteristica confermata anche oggi: le onde si stanno alzando, spinte dal forte vento di maestrale con un estesissimo fetch a tutto il mar Tirreno. Al largo il vento soffia a 130km/h, il mare è agitato e a Scilla ha inghiottito persino la strada, portando sabbia e pietre persino tra le case. Il Lungomare è stato completamente cancellato, spazzato via dalla furia del mare.

Scilla, situazione drammatica per la mareggiata: le immagini in uno scenario spettrale

Già nei giorni scorsi a Scilla c’era stata un’altra forte mareggiata, ma quella di oggi si sta rivelando ancor più cattiva e non ha raggiunto il picco massimo che è atteso nella serata odierna, tra le 19 e le 23.

Maltempo, forte mareggiata in corso a Scilla: onde altissime

A corredo dell’articolo le immagini realizzate da Enrico Pescatore per MeteoWeb.

