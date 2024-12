Manifesto ‘Uniti per l’idroelettrico italiano’: Pichetto svela le intenzioni dell’Italia

MeteoWeb

“Ho letto con grande interesse il manifesto ‘Uniti per l’idroelettrico italiano’ pubblicato oggi su diversi quotidiani. Ne condivido lo spirito propositivo e anche le preoccupazioni, perché l’idroelettrico rappresenta un vettore irrinunciabile per il sistema Paese nel suo percorso di transizione. Da due anni siamo impegnati a trovare soluzioni percorribili, che non pregiudichino gli obiettivi del PNRR valorizzando allo stesso tempo la volontà di liberare gli investimenti sul territorio. Il governo perseguirà ancora ogni strada, nel confronto fattivo con la nuova Commissione europea, per un sistema più bilanciato di quello che oggi disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, con riferimento al manifesto pubblicato su alcuni giornali italiani dal titolo “Uniti per l’idroelettrico italiano. Il nostro Paese rischia di perdere un settore energetico strategico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.