Un manto scintillante nell’oscurità: la Terra vista dalla ISS | VIDEO

L’osservazione dai 400km di altezza della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) rivela viste mozzafiato della Terra che gli astronauti a bordo ci regalano regolarmente. Il video a corredo dell’articolo mostra il panorama notturno della Terra attraverso l’obiettivo di Alexander Gorbunov, cosmonauta russo attualmente a bordo della ISS. “Al calare dell’oscurità, il nostro pianeta è avvolto da un manto scintillante. Le città si trasformano in stelle scintillanti che creano uno schema sorprendente. No, questo non è un video generato, ma un vero time-lapse di un astronauta”, scrive sui social Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, nel condividere il video spettacolare. “Tali “immagini viventi” dall’orbita ci ispirano molto nei viaggi spaziali”, conclude l’agenzia spaziale russa.

