Marina Militare: Mattarella a Livorno per la consegna della nave Trieste | FOTO

La cerimonia di consegna ufficiale della nave Trieste alla Marina Militare si è svolta oggi, sabato 7 dicembre, nel porto di Livorno, alla presenza del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Era presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assieme ai vertici della Marina militare italiana e al sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Al termine della cerimonia, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato: “quella di oggi è una giornata importante per la Toscana. La consegna alla Marina Militare di una nave così evoluta e significativa, la Trieste, che sarà un punto di riferimento per la stessa Marina, è di grande auspicio anche per la città e il porto di Livorno, dove verrà realizzata la Darsena Europa che porterà il pescaggio a venti metri ed aprirà nuove linee marittime al servizio di tutta l’Italia. Lo stringersi attorno al presidente Mattarella, che è un riferimento per tutti noi che vediamo in lui una figura straordinaria, rappresenta valorizzare l’unità nazionale e nel segno di questa i nostri territori”.

La nave Trieste rappresenta un traguardo importante per la cantieristica navale italiana. Costruita al cantiere Fincantieri di Castellammare di Stabia, la nave è stata varata il 29 maggio 2019 e successivamente trasferita agli stabilimenti di Muggiano a La Spezia per l’allestimento finale. Dopo un periodo di prove in mare e il completamento delle dotazioni, l’unità è giunta a Livorno lo scorso 1° dicembre 2024, attraccando al molo Italia dove stamani si è svolta la cerimonia di consegna.

I dettagli

L’equipaggio è composto da 437 persone, uomini e donne, tra ufficiali, sottofficiali e marinai. Il motto della nave Trieste è “Fulge super mare”, fulmine sul mare, ed è la seconda unità della Marina Militare italiana a fregiarsi del nome della città di Trieste dopo l’incrociatore della Regia Marina che entrò in servizio nell’aprile del 1929 e venne affondato nel corso della seconda guerra mondiale in occasione del bombardamento di Palau e La Maddalena da parte degli Anglo-americani nell’aprile 1943.

