Matematica: in Italia forte divario di genere e geografico

L’indagine TIMSS 2023, che analizza le competenze in matematica e scienze degli studenti di quarta elementare e terza media in oltre 60 Paesi, evidenzia importanti disuguaglianze in Italia. Emergono due principali criticità: il divario di genere e quello geografico. In Italia, i maschi ottengono risultati significativamente migliori delle femmine in matematica e scienze: 22 punti di differenza in quarta elementare e 16 in terza media. Ciò pone il Paese tra quelli con il maggior gap di genere. Parallelamente, esiste una forte disparità tra Nord e Sud: gli studenti del Nord/Ovest raggiungono risultati fino a 300 punti superiori rispetto al Sud, dove solo il 4% degli alunni tocca il livello avanzato in matematica, contro il 10% del Nord Ovest.

A livello generale, i risultati italiani sono lievemente sotto la media UE ma sopra quella internazionale, con il 91% degli studenti che raggiunge almeno il livello base in matematica. Tuttavia, il livello avanzato è raggiunto solo dal 7% degli studenti, senza miglioramenti significativi rispetto a precedenti rilevazioni.

In scienze, la preparazione dei bambini di quarta elementare è peggiorata rispetto al 2007 (-25 punti), mentre resta stabile in terza media. L’Italia necessita di interventi mirati per ridurre queste disparità e migliorare complessivamente le performance.

