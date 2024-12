Mattarella, Pichetto: “Da Capo dello Stato speranza e impegno, su clima monito prezioso”

MeteoWeb

Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono state accolte con grande attenzione dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che le ha definite come un forte messaggio di “speranza e impegno per il Paese“. Il ministro ha sottolineato come il Capo dello Stato abbia invitato tutti a guardare al futuro, “parlando soprattutto ai giovani, nella convinzione che questo tempo sia anche ricco di opportunità“.

Pichetto ha poi posto l’accento sul valore dei richiami di Mattarella riguardo alla questione climatica, evidenziando che “i richiami alla questione climatica e alla prevenzione dei suoi drammatici effetti sul territorio costituiscono un monito prezioso per il presente e per i tempi che verranno“. Infine, il ministro ha concluso il suo intervento con un ringraziamento al Presidente: “Grazie Presidente“.

