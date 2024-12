Medico palliativo sospettato di aver ucciso 8 pazienti: la polizia esamina ora altre 40 morti sospette

MeteoWeb

La polizia di Berlino ha allargato le indagini su un medico di cura palliativa sospettato di aver ucciso 8 pazienti esaminando ora altre 40 morti sospette. Lo hanno pubblicato i media. La procura di Berlino non ha confermato la notizia in merito al caso del medico quarantenne che è in custodia da agosto. I procuratori avevano riferito a fine novembre che il medico era sospettato di aver ucciso otto pazienti anziani sotto la sua cura e di aver appiccato il fuoco ad alcune delle loro case per coprire i suoi crimini. Era accusato di aver somministrato agli anziani un cocktail di farmaci letali motivati puramente da una “brama di omicidio”, hanno detto la scorsa settimana.

Il quotidiano Bild scrive che una squadra di investigatori sta ora esaminando i fascicoli di circa 40 altri pazienti deceduti per altre possibili vittime del medico. L’emittente pubblica berlinese Rbb ha anche affermato che un’unità speciale della polizia sta studiando altri 40 casi sospetti, con entrambi i media che hanno identificato parzialmente il sospettato come Johannes M. Rbb ha affermato sul suo sito web che “se la pista del team investigativo fosse confermata, questa sarebbe una delle più grandi serie di omicidi in ambito infermieristico e medico nella storia tedesca del dopoguerra”. Il caso, se confermato, ricorda quello del famigerato infermiere tedesco Niels Hoegel, condannato nel 2019 all’ergastolo per l’omicidio di 85 pazienti di cui si prendeva cura.

