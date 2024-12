Mercosur, il comunicato di Coldiretti e Filiera Italia: “no all’accordo senza reciprocità delle regole”

MeteoWeb

“Coldiretti e Filiera Italia non sono contrari in linea di principio al Mercosur a patto però che vengano apportate sostanziali modifiche, a partire dall’introduzione della reciprocità delle regole negli standard produttivi. Così come formulato, l’accordo causerebbe gravissimi danni alle imprese agroalimentari italiane ed europee, con potenziali rischi anche per la salute dei consumatori”, è quanto si legge in un comunicato. “Basti pensare – spiegano Coldiretti e Filiera Italia – all’uso nei Paesi sudamericani degli antibiotici e di altre sostanze come promotori della crescita negli allevamenti, o al massiccio uso di pesticidi vietati da anni nella Ue. Ma a pesare sono anche le accuse sul mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e il dilagare del fenomeno delle contraffazioni dei prodotti alimentari italiani, con scarsa protezione dei prodotti a denominazione d’origine Made in Italy”.

“Per il settore agroalimentare l’accordo attuale, concludono Coldiretti e Filiera Italia – andrebbe peraltro a peggiorare ulteriormente un deficit della bilancia commerciale agroalimentare tra Ue e Mercosur che ammonta già oggi a 23 miliardi di euro a sfavore dei Paesi europei”.

