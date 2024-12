Messina, mezzi spazzaneve in azione nelle strade nebroidee colpite dalle nevicate | FOTO

MeteoWeb

Da stamani sono in azione i mezzi spazzaneve della Città Metropolitana di Messina per garantire la transitabilità delle strade montane nebroidee interessate dalle copiose nevicate di queste ore. In particolare, le operazioni hanno interessato le strade provinciali 166 di Bolo, che collega i Comuni di Cesarò e San Teodoro, 168 “Caronia – Capizzi” e 110 “Montalbano Elicona – Polverello”. Inoltre, sono stati effettuati interventi per liberare strade poderali di collegamento ad azienda agricole ricadenti nel comprensorio tripiciano e montalbanese.

“Il personale e i mezzi dislocati lungo le dorsali viarie assicureranno la loro presenza fino alla conclusione dell’emergenza meteo”, si legge nella nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.