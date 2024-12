Meteo Abruzzo: alta pressione e mite di giorno, gelo nella notte con -20°C

MeteoWeb

In Abruzzo, l’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico, offrendo condizioni di stabilità e bel tempo sia per la fine dell’anno sia per l’inizio del nuovo. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche sottile velatura locale che non comprometterà la luminosità del panorama, rendendo l’atmosfera ideale per chi desidera trascorrere momenti all’aperto.

Le temperature diurne toccheranno massime fino a 12 gradi, garantendo un clima piacevole nelle ore centrali della giornata. Tuttavia, durante la notte si registreranno valori nettamente inferiori, con temperature gelide, seppure in linea con i giorni precedenti. La sensazione termica sarà comunque mitigata dall’assenza di venti significativi, che si manterranno deboli, contribuendo a una percezione più mite del freddo. Il mare calmo rappresenterà un ulteriore invito a godere di passeggiate lungo la costa.

Anche il primo giorno del nuovo anno seguirà la stessa tendenza, con l’alta pressione che continuerà a garantire un tempo stabile e soleggiato. Il cielo resterà limpido, eccezion fatta per sporadiche e innocue coperture passeggere, offrendo un contesto ideale per approfittare delle bellezze naturali della regione, che ben si presta a escursioni e attività all’aperto.

Le temperature minime, tuttavia, rivelano un volto decisamente più rigido del clima, specialmente nelle località montane, dove si sono registrati valori eccezionalmente bassi. A Roccaraso, nella località Aremogna, si è toccato il picco di -20,1°C, mentre sull’Altopiano delle Cinquemiglia si sono registrati -18,2°C. Temperature altrettanto severe si sono avute a Campo Felice, nella zona di Camardosa, con -17,7°C, e a Pescocostanzo, presso Quarto di Santa Chiara, con -16,7°C. Anche Piani di Pezza e Palena, in località Stazione, hanno registrato valori estremamente bassi, pari a -15,7°C, seguiti dall’Altopiano delle Rocche con -14°C e Castel del Monte, in località Pietrattina, con -13,3°C.

