Meteo Abruzzo: gelo siberiano al mattino, -12°C a Castel del Monte

La prima decade di dicembre si sta caratterizzando per una vivace variabilità atmosferica, che coinvolge tanto il contesto europeo quanto la nostra Penisola. In Abruzzo, la giornata odierna, martedì 3 dicembre, ha preso il via sotto un cielo sereno in tutta la regione, sebbene si registrino locali banchi di nebbia nelle valli interne dell’aquilano. Tuttavia, nel corso del pomeriggio e della serata, si assisterà a un progressivo incremento della nuvolosità proveniente da ovest. Tale evoluzione potrebbe portare a deboli pioviggini sulla Marsica e nell’aquilano settentrionale, con fenomeni sporadici anche sui settori orientali. La notte trascorrerà tra alternanza di nubi e momentanee aperture.

Per domani, mercoledì 4 dicembre, il mattino vedrà un’alternanza tra annuvolamenti e schiarite distribuite su tutto il territorio regionale. Dal pomeriggio, però, le nubi diventeranno protagoniste lungo l’intera fascia orientale e nelle aree interne dell’aquilano, accompagnate da precipitazioni sparse di debole intensità. Con l’arrivo della serata e durante la notte, le piogge tenderanno a intensificarsi localmente, risultando a tratti moderate o forti, specialmente nelle zone soggette a temporali al largo. Le condizioni meteorologiche porteranno nuove nevicate lungo l’Appennino, a partire dai 1000-1200 metri di quota.

L’instabilità si protrarrà anche nella giornata di giovedì 5 dicembre, con fenomeni residui concentrati sul settore orientale e lungo la costa adriatica, che andranno progressivamente attenuandosi nel pomeriggio, lasciando spazio a schiarite più ampie verso la sera e la notte.

Le temperature, attualmente stazionarie, tenderanno a subire un lieve calo a partire da domani sera, proseguendo nella giornata di giovedì. I venti, prevalentemente deboli e di brezza fino a mercoledì mattina, si intensificheranno dal pomeriggio di mercoledì con raffiche provenienti da Maestrale.

Infine, un’annotazione sulle temperature minime registrate in alcune località montane dell’Abruzzo, che evidenziano condizioni particolarmente rigide:

Castel del Monte, loc. Pietrattina: -12.4°C

Piani di Pezza: -11.4°C

Altopiano delle Cinque Miglia: -10.9°C

Altopiano delle Rocche: -10.6°C

Campo Felice: -9.2°C

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara: -9.1°C.

