Meteo Abruzzo: gelo siberiano al mattino, ma il tempo resta variabile

L’ondata di freddo che ha investito l’Abruzzo sembra essersi attenuata, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più stabili e parzialmente soleggiate. Sulla costa e sulle aree subappenniniche, le nubi si alterneranno a momenti di cielo più sereno per gran parte della giornata, mentre sui massicci centrali il cielo si manterrà prevalentemente limpido, con solo sporadici addensamenti nuvolosi. Anche sull’Appennino occidentale si prevede una situazione simile, con alternanza di nubi e schiarite. I venti, inizialmente deboli da nord-ovest, tenderanno a ruotare verso sud-est nel corso della giornata.

Nonostante il miglioramento, le temperature continueranno a essere rigide, in particolare durante le ore notturne, quando si registreranno gelate diffuse. Questo fenomeno interesserà non solo le aree collinari, ma anche le pianure e gli altopiani interni, dove il calo dei venti favorirà un brusco abbassamento delle temperature. L’effetto albedo, amplificato dal cielo sereno, contribuirà a spingere i valori minimi verso cifre tipiche delle regioni siberiane.

Da martedì, il quadro meteorologico è destinato a cambiare con l’arrivo di aria più umida. Questo porterà un aumento della nuvolosità e le prime piogge, sebbene queste saranno sporadiche e limitate. Le nevicate, invece, interesseranno esclusivamente le creste più alte dell’Appennino.

Questi i valori di temperatura più bassi registrati stamane in alcune località abruzzesi:

Altopiano delle Rocche -9.8°C

Campo Felice, loc. l’Entrata -8°C

Castel del Monte, loc. Pietrattina -7.7°C

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara -7.6°C

Altopiano delle Cinque Miglia -7.3°C

Pescasseroli, loc. Vallechiara -6.7°C.

