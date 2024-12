Meteo Abruzzo: neve e rovesci colpiscono il settore centro-occidentale

MeteoWeb

Sull’Abruzzo sta affluendo aria fredda di origine artico-marittima, un fenomeno che sta determinando un generale calo delle temperature sulla regione. Le condizioni atmosferiche attuali evidenziano un quadro di instabilità diffusa, destinata a proseguire nel corso della giornata odierna, domenica 8 dicembre, con caratteristiche differenti a seconda delle aree interessate. Il settore centro-occidentale dell’Abruzzo sarà il più colpito, con cieli prevalentemente nuvolosi e frequenti rovesci distribuiti nell’arco della giornata. In queste aree, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a partire dagli 800 metri di altitudine, con possibili sconfinamenti a quote leggermente più basse. Sul versante orientale e lungo la costa, invece, la mattinata sarà caratterizzata da residui annuvolamenti e locali precipitazioni, seguiti da ampie schiarite nelle ore centrali del giorno. Tuttavia, a partire dal pomeriggio inoltrato, si assisterà a un nuovo aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da brevi rovesci sparsi che, localmente, potrebbero manifestarsi sotto forma di neve tonda (graupel).

Per lunedì 9 dicembre, si prevede un quadro meteorologico ancora instabile, con una spiccata variabilità. Cieli parzialmente nuvolosi si alterneranno a momenti di schiarita, mentre non si escludono brevi fenomeni di instabilità che potrebbero manifestarsi in diverse aree della regione. Le temperature continueranno a diminuire, stabilizzandosi su valori leggermente inferiori alla media stagionale, una tendenza che sembra destinata a perdurare per gran parte della settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.