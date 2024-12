Meteo Abruzzo: piogge in arrivo, in attesa del gelo dell’Immacolata

MeteoWeb

Una circolazione depressionaria in progressivo approfondimento caratterizza le condizioni meteorologiche sull’Abruzzo, portando un peggioramento generale delle condizioni atmosferiche. Già dal mattino, i cieli si presenteranno prevalentemente nuvolosi o coperti, con un ulteriore peggioramento atteso nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata, quando si assisterà a un’intensificazione dei fenomeni.

Sui settori costieri, le nubi compatte lasceranno spazio a piogge che, verso sera, potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le aree interne e subappenniniche saranno anch’esse interessate da una copertura nuvolosa persistente, con precipitazioni diffuse che diverranno più intense e potranno assumere carattere temporalesco nelle ore pomeridiane. Nei massicci centrali, la nuvolosità sarà in graduale aumento, con deboli nevicate che faranno la loro comparsa dal pomeriggio e diventeranno più consistenti in serata. Anche sull’Appennino occidentale si prevede una giornata grigia, con cieli coperti e sporadici piovaschi durante il pomeriggio.

La ventilazione sarà debole, inizialmente orientata dai quadranti nord-orientali, per poi ruotare verso quelli nord-occidentali nel corso della giornata, accompagnando il quadro perturbato.

Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici delineano inoltre una possibile svolta verso condizioni tipicamente invernali a partire da domenica 8 dicembre. Questa fase fredda potrebbe perdurare per alcuni giorni, portando un calo termico significativo e favorendo nevicate in Appennino, anche a quote medio-basse. Tuttavia, tale evoluzione richiede ulteriori conferme per quanto riguarda l’intensità dei fenomeni, le aree maggiormente interessate e le precise quote neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.