Meteo Abruzzo: piogge, neve e venti in rinforzo

Il vortice depressionario attualmente attivo sull’Adriatico centro-meridionale sta portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Abruzzo, in particolare lungo la fascia costiera da Pescara verso sud. Precipitazioni diffuse stanno interessando queste aree, con nevicate che si registrano a partire da quote collinari di 800-900 metri, soprattutto sui rilievi della Maiella. Questo scenario, tipico di configurazioni instabili, sta determinando un clima umido e freddo, coerente con la stagione.

Con il progressivo allontanamento del vortice verso sud, si prevede una graduale attenuazione dei fenomeni sul resto del territorio. Tuttavia, alcune aree, come il vastese, potrebbero ancora essere interessate da rovesci isolati durante la serata odierna, prima di un netto miglioramento. Le condizioni atmosferiche mostreranno un cambiamento significativo già dalla mattinata di venerdì 6 dicembre, quando il cielo si presenterà prevalentemente sereno o solo lievemente velato. Nel corso del pomeriggio, lievi velature si estenderanno sull’intero territorio regionale, senza tuttavia compromettere la stabilità generale.

Sul fronte dei venti, si assiste a un progressivo rinforzo del maestrale lungo il versante adriatico, con raffiche che potranno superare i 40-50 km/h, per poi attenuarsi entro la fine della giornata. Tuttavia, un nuovo impulso ventoso è atteso tra sabato e la mattinata di domenica, questa volta caratterizzato da correnti di libeccio, che anticiperanno l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica.

Le temperature si mantengono stazionarie e lievemente inferiori alle medie stagionali, ma si prevede un graduale aumento tra venerdì e sabato, contribuendo a rendere il clima più mite per il periodo. Questo rialzo, tuttavia, potrebbe essere di breve durata, in funzione delle nuove dinamiche atmosferiche attese nel fine settimana.

