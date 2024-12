Meteo Abruzzo: variabilità e schiarite, ma con ulteriore graduale miglioramento

MeteoWeb

La circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità che ha caratterizzato il fine settimana dell’Immacolata continuerà a influenzare l’Italia per altre 48 ore. Anche l’Abruzzo sarà coinvolto da queste condizioni, sebbene con fenomeni di intensità moderata e una tendenza al miglioramento progressivo.

Oggi e domani, martedì 10 dicembre, si prevedono giornate all’insegna della variabilità atmosferica. Il cielo sarà caratterizzato da addensamenti irregolari, alternati a momenti di ampie schiarite su tutta la regione. L’instabilità darà luogo a brevi e isolati rovesci, ma senza fenomeni significativi. Sulle zone montuose, qualche fioccata potrà comparire oltre i 1000 metri di quota, mantenendo tuttavia un carattere sporadico e di breve durata.

Per mercoledì 11 dicembre, il quadro meteorologico andrà progressivamente migliorando. Al mattino potrebbero persistere residui annuvolamenti, ma con il passare delle ore il cielo si aprirà gradualmente, diventando sereno da metà pomeriggio fino alla sera. La stabilità atmosferica sembra destinata a protrarsi anche nella giornata di giovedì 12 dicembre, con condizioni ampiamente soleggiate su tutto il territorio regionale.

Le temperature si manterranno stabili e leggermente inferiori alle medie del periodo, contribuendo a un clima invernale moderato. I venti soffieranno prevalentemente da ponente, con intensità moderata, aggiungendo una sensazione di freschezza.

