Meteo, addio ai ‘blocchi invernali’: l’anticiclone delle Azzorre impedisce l’arrivo del gelo

Negli ultimi anni, l’anticiclone delle Azzorre ha mostrato un comportamento profondamente diverso rispetto al passato, influenzando significativamente le dinamiche atmosferiche che regolano il clima mediterraneo. Tradizionalmente, questo sistema di alta pressione ha svolto un ruolo cruciale nel modulare il flusso delle irruzioni fredde verso il Mediterraneo, ma le trasformazioni in atto stanno compromettendo questa funzione, con effetti visibili sul clima della regione.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda l’espansione anomala dell’anticiclone, un fenomeno che negli ultimi decenni ha raggiunto proporzioni mai osservate prima. Studi recenti collegano questa espansione all’aumento delle emissioni di gas serra di origine antropica, che stanno alterando il comportamento di questo sistema climatico su scala globale. L’anticiclone delle Azzorre, più esteso e intenso, tende a deviare le perturbazioni atlantiche e le masse d’aria fredda verso latitudini più settentrionali. Di conseguenza, le incursioni fredde non trovano più la via di accesso al Mediterraneo con la stessa frequenza e intensità che si osservava in passato.

Un altro fattore determinante è l’alterazione della circolazione atmosferica globale, strettamente legata al riscaldamento globale. La circolazione di Hadley, un importante meccanismo che regola il movimento dell’aria tra le zone equatoriali e quelle più temperate, si sta espandendo verso nord. Questo spostamento altera i flussi atmosferici, consolidando ulteriormente l’anticiclone delle Azzorre e riducendo la probabilità che le irruzioni fredde possano raggiungere le latitudini mediterranee.

La maggiore persistenza di questo anticiclone, soprattutto nei mesi estivi, rappresenta un ulteriore ostacolo per il passaggio delle masse d’aria fredda. L’alta pressione tende a stabilizzarsi più a lungo, creando un blocco efficace contro qualsiasi tentativo di incursione fredda. Questa stabilità accentuata contribuisce a rendere il clima della regione sempre più caldo e secco, un trend che risulta evidente anche nei periodi invernali.

Infine, il riscaldamento globale sta progressivamente riducendo il contrasto termico tra le diverse latitudini. Questo fenomeno, che rappresenta un pilastro fondamentale per l’innesco delle dinamiche atmosferiche fredde, rende meno probabili le incursioni di aria gelida verso sud. Le masse d’aria, più miti su scala generale, perdono la forza necessaria per scendere in modo deciso verso il Mediterraneo.

Questi cambiamenti, legati all’espansione e alla maggiore intensità dell’anticiclone delle Azzorre, rappresentano un chiaro segnale dell’impatto che il cambiamento climatico sta avendo sui sistemi atmosferici globali. Il Mediterraneo, sempre più influenzato da queste trasformazioni, si trova ad affrontare un clima in evoluzione, con inverni meno rigidi e un rischio crescente di siccità e instabilità meteorologica.

