Meteo Basilicata: nubi diffuse, qualche pioggia e miglioramento graduale

La Basilicata è interessata da infiltrazioni di aria umida che portano a cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte del territorio. Nonostante questa copertura estesa, i fenomeni meteorologici significativi risultano assenti o di modesta intensità. Sull’Appennino lucano, la giornata è caratterizzata da cieli coperti o molto nuvolosi per gran parte del tempo, con la possibilità di qualche isolato piovasco nel pomeriggio. Nel materano, il mattino è segnato da cieli molto nuvolosi con deboli piogge, che andranno ad attenuarsi progressivamente nel corso del pomeriggio. Il litorale ionico sperimenta condizioni simili, con nubi dense associate a deboli precipitazioni che si esauriranno entro la sera. Sul litorale tirrenico, il cielo rimane molto nuvoloso o coperto, ma con un progressivo miglioramento e schiarite attese dalla serata.

I venti, inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali, sono previsti in attenuazione e in rotazione verso nord-ovest. Questo cambio nella circolazione è accompagnato da un graduale rialzo della pressione atmosferica, che segnerà un miglioramento delle condizioni meteorologiche con l’inizio della prossima settimana. Le precipitazioni residue si esauriranno, i venti si indeboliranno ulteriormente e le temperature tenderanno a salire lentamente.

Nonostante il miglioramento atteso, si profila un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche fra il 4 e il 5 dicembre, un’eventualità che richiederà ulteriori conferme nei prossimi giorni.

