Meteo Basilicata: tempo instabile con piogge e temporali

La Basilicata vive oggi una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili a causa della presenza di un’area di bassa pressione che interessa tutta la regione. Le piogge, diffuse su gran parte del territorio, assumono localmente carattere di rovescio o temporale, con un’intensificazione prevista soprattutto dal pomeriggio.

Le condizioni atmosferiche risultano particolarmente grigie sull’Appennino lucano, dove i cieli si presentano molto nuvolosi o coperti e si registrano deboli precipitazioni, destinate ad attenuarsi entro la serata. Sul materano e sul litorale ionico, la giornata è segnata da cieli coperti e piogge che si intensificheranno nel corso del pomeriggio, con il rischio di rovesci temporaleschi. Anche sul litorale tirrenico la situazione è simile, con piogge deboli che potrebbero aumentare temporaneamente di intensità nelle ore centrali.

I venti, moderati dai quadranti nord-orientali, tenderanno a ruotare gradualmente verso settentrione, accompagnando il quadro meteorologico verso un progressivo miglioramento atteso nelle ore successive. Tuttavia, la tregua sarà di breve durata, poiché con l’inizio della nuova settimana si prevede una rinnovata fase di instabilità atmosferica. Questo nuovo peggioramento sarà accompagnato da un calo delle temperature, delineando uno scenario più freddo e instabile per gran parte dell’area mediterranea.

