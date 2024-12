Meteo Belluno, l’anomalia di novembre: siccitoso e con tanto sole

MeteoWeb

Il mese di novembre 2024 “è risultato siccitoso e più soleggiato del normale, con temperature medie nella norma a fondovalle e leggermente superiori nei paesi in quota” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “Il terzo ed ultimo mese dell’autunno meteorologico risulta normalmente uno dei più piovosi dell’anno, ma talvolta capita che venga invece caratterizzato da un prevalente bel tempo, grazie a frequenti e durature situazioni di alta pressione. I 21 giorni soleggiati di quest’anno non sono un record, visto che nell’ultimo trentennio abbiamo avuto altri tre casi simili, con 24 giorni nel 2020, 21 nel 2015 e 23 nel 2011. Però solo nel 2020 l’elevato numero di giornate di bel tempo è stato associato a nessuna giornata di tempo perturbato, esattamente come quest’anno”, spiegano da Arpa Veneto.

“Le temperature medie mensili, come detto, sono risultate complessivamente nella norma a fondovalle, mentre nei paesi più in quota sono state circa 1.5°C più alte del consueto. Dopo la prima settimana del mese decisamente mite, la temperatura è rientrata nella norma, palesando alcune oscillazioni, più avvertite in quota. Lo zero termico è variato fra un minimo di 1080 m del giorno 23 ed un massimo di 4280 m del primo giorno del mese. Per il capoluogo di provincia la temperatura media dell’anno in corso, aggiornata al mese di novembre, continua a rimanere ben al di sopra della norma, con un’anomalia di +1.3°C, in lieve calo rispetto all’aggiornamento di ottobre”, si legge nell’analisi.

“Le precipitazioni totali mensili, sono state estremamente scarse, generalmente inferiori ai 10mm, frutto di 2-3 episodi di debole maltempo, durati al più mezza giornata. Nel recente passato, mesi di novembre così siccitosi si ebbero anche nel 2020 e nel 2015. Anche la frequenza delle precipitazioni è stata molto bassa, con 1-3 giorni piovosi, a fronte degli 8-9 giorni piovosi normali. La poca neve è caduta in genere a quote medie, ma nella serata del giorno 21 ha raggiunto anche i fondovalle prealpini, oltre che quelli dolomitici. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra ora un surplus ridimensionato rispetto ai mesi precedenti, con scarti compresi fra il +18% di Auronzo e il +53% di Sant’Antonio Tortal. Il 2024 è ora al 4° posto fra gli anni più piovosi dell’ultimo quarantennio, dopo il piovosissimo 2014, il 2002 ed il 2019”.

“Di questo mese non ci sono eventi o fenomeni particolari di ricordare. In tutto si sono avuti 21 giorni soleggiati, 9 variabili o nuvolosi e nessun giorno di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.

