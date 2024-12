Meteo Calabria: domenica tra piogge e nevicate, con graduale miglioramento

MeteoWeb

La Calabria vive la giornata di domenica 1° dicembre all’insegna del maltempo, con cieli nuvolosi diffusi e precipitazioni che interessano diverse aree della regione. Le piogge risultano più insistenti nelle zone del Cosentino ionico, interno e Crotonese, oltre che nel Vibonese e nel Reggino. Contestualmente, sulle aree montane si registrano nevicate, inizialmente a quote relativamente basse. Durante la notte tra sabato e domenica, i fiocchi di neve si sono spinti oltre i 1000-1100 metri sul Pollino e sulla Sila, mentre sulle Serre e sull’Aspromonte la quota neve si è attestata intorno ai 1100-1200 metri. Tuttavia, queste nevicate risultano deboli e poco significative.

Con l’avanzare della mattinata, l’intensità dei fenomeni aumenta, ma la quota neve tende a salire progressivamente, riducendo l’incidenza di precipitazioni nevose a favore di quelle piovose. Dal pomeriggio, si registra un’attenuazione delle piogge e delle nevicate su gran parte del territorio regionale, lasciando spazio a un clima più stabile. Le temperature rimangono stazionarie, senza variazioni significative rispetto ai valori tipici del periodo.

Nella giornata di lunedì 2 dicembre, si assisterà a un’ulteriore riduzione dell’instabilità, con ultimi piovaschi isolati e disorganizzati concentrati sulla bassa Calabria. Il resto della regione beneficerà di condizioni meteorologiche più stabili, con ampie schiarite e un aumento dell’insolazione.

Le prospettive per il resto della settimana suggeriscono una nuova fase meteorologica potenzialmente dinamica, che potrebbe portare ulteriori cambiamenti nel corso dei giorni successivi.

