Meteo Calabria: Immacolata con tempo perturbato e neve sui monti

Un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili si profila per la Calabria. Nelle ore tra il pomeriggio e la sera di oggi, è atteso un graduale miglioramento sul Cosentino e sul Crotonese, dove la nuvolosità si diraderà e i fenomeni piovosi cesseranno. Tuttavia, sul resto della regione, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con possibilità di piogge sparse che interesseranno principalmente il Catanzarese, il Vibonese e il medio-alto Reggino. La giornata di domenica 8 dicembre sarà segnata da un peggioramento più marcato a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica. I venti occidentali soffieranno intensamente su tutta la regione, mentre il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, soprattutto sulle aree tirreniche e interne. In queste zone, in particolare nel Cosentino, nel Catanzarese e nel Vibonese, sono attese piogge e temporali di una certa intensità. Sulle aree ioniche, invece, la nuvolosità sarà variabile e si manifesteranno piogge sporadiche e di breve durata.

Nel pomeriggio di domenica, un flusso di aria fredda di origine artica farà il suo ingresso sulla Calabria, provocando un sensibile calo delle temperature. Questo fenomeno favorirà il ritorno della neve sui rilievi montuosi: i fiocchi si posizioneranno oltre i 1200-1300 metri di altitudine sul Pollino e sulla Sila, mentre sull’Aspromonte la quota neve sarà leggermente più alta, attestandosi tra i 1400 e i 1500 metri.

La giornata di lunedì 9 dicembre sarà ancora influenzata dalla fase perturbata, con piogge che continueranno a colpire le zone tirreniche e interne, in particolare nel Cosentino, nel Catanzarese e nell’alto Vibonese. Tuttavia, la quota neve tenderà ad alzarsi progressivamente nel corso della giornata, passando dai 1300 metri iniziali a oltre 1500 metri.

Tra domenica e lunedì, i venti occidentali si intensificheranno ulteriormente, con raffiche che potranno raggiungere livelli di burrasca. Il moto ondoso dei mari subirà un notevole incremento, con il Tirreno che diventerà agitato, registrando onde di altezza significativa fino a 4 metri.

