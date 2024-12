Meteo Calabria: in arrivo nevicate in alta quota e piogge intense

MeteoWeb

Un vortice di bassa pressione, in lento movimento verso sud, sta portando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Calabria, con un periodo di tempo perturbato previsto fino alla mattina di venerdì 6 dicembre. Questo sistema atmosferico influenzerà in particolare le aree ioniche, dove si attendono le precipitazioni più significative tra giovedì e venerdì.

Mercoledì 4 dicembre si presenta con un cielo irregolarmente nuvoloso e piogge sparse, inizialmente concentrate sul Catanzarese, Vibonese e Reggino tirrenico. Durante la mattinata e le prime ore del pomeriggio, le precipitazioni potranno estendersi anche al resto delle aree tirreniche. Nel corso del pomeriggio, però, la nuvolosità tenderà a intensificarsi ulteriormente, portando un cielo coperto e nuove piogge, principalmente sul Cosentino, Catanzarese e alto Crotonese. Le temperature si manterranno sostanzialmente stabili, senza variazioni significative.

Nella giornata di giovedì 5 dicembre, il maltempo si accentuerà, con cieli coperti e piogge diffuse su tutta la regione. Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle zone del basso Cosentino ionico, Crotonese e Reggino, ma anche sul resto delle aree ioniche e interne. Non si escludono temporali localizzati, soprattutto nel basso Reggino. Sui rilievi del Pollino e della Sila saranno possibili deboli nevicate, ma limitate a quote elevate, oltre i 1600-1700 metri sul livello del mare. Le temperature minime subiranno un lieve rialzo, mentre le massime tenderanno a diminuire a causa della copertura nuvolosa persistente.

Venerdì 6 dicembre, le condizioni di instabilità proseguiranno, con piogge che continueranno a interessare le aree ioniche, in particolare quelle Cosentine e il Crotonese. Tuttavia, nel corso della giornata, i fenomeni dovrebbero gradualmente attenuarsi. Maggiori dettagli e aggiornamenti sono previsti nei prossimi bollettini meteorologici.

