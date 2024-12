Meteo Calabria: notte di San Silvestro limpida e invernale, ma senza eccessi

MeteoWeb

La Calabria si prepara a salutare il 2024 con condizioni meteorologiche stabili, grazie alla presenza di un robusto anticiclone che domina la scena. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, sebbene lungo il versante tirrenico si preveda un progressivo aumento delle nubi basse. Tuttavia, queste non comprometteranno la bellezza della notte di Capodanno, che si annuncia stellata su gran parte della regione. Per chi sceglierà di trascorrere la prima notte del 2025 all’aperto, le temperature saranno un aspetto importante da considerare. Si prevede una serata fredda, ma del tutto in linea con le medie stagionali. Le condizioni climatiche offriranno un contesto perfetto per godere dell’atmosfera festiva, con un freddo che, pur presente, non sarà eccessivamente rigido.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

