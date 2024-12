Meteo Emilia Romagna: Capodanno freddo e limpido in arrivo

MeteoWeb

L’Emilia Romagna si prepara a salutare il nuovo anno con una situazione meteorologica che conferma le previsioni dei giorni scorsi. Per la notte di San Silvestro e il primo giorno del 2025, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con qualche eccezione sul crinale appenninico, dove sono attese nubi provenienti dall’area tra Liguria e Toscana. Questo scenario consentirà un brindisi di Capodanno sotto un cielo limpido per gran parte della regione. Tuttavia, sulle basse pianure, in particolare lungo il corso del fiume Po e nelle aree dell’Emilia, il rischio di nebbia sarà concreto. Questo fenomeno, tipico della stagione invernale, potrebbe limitare la visibilità e portare a un’atmosfera più suggestiva ma fredda. Le temperature, infatti, saranno più rigide in pianura rispetto alle aree appenniniche, dove il clima si manterrà più mite grazie all’effetto delle correnti in quota.

Con l’arrivo dei primi giorni di gennaio, si prevede un graduale aumento della nuvolosità, che potrebbe modificare il quadro attuale, portando a condizioni meteorologiche più variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.