Meteo Emilia Romagna: maltempo e piogge abbondanti sulla Romagna, ma miglioramento in vista

MeteoWeb

La giornata in Emilia Romagna è segnata da una doppia dinamica meteorologica. Mentre le ultime deboli precipitazioni stanno ancora interessando i rilievi tra il parmense e il piacentino, un nuovo fronte carico di pioggia si sta rapidamente spostando dal mar Adriatico verso le aree orientali della regione. Le piogge, già in atto sul ferrarese, stanno interessando con intensità crescente la costa romagnola e le zone interne, in particolare tra il riminese e il cesenate.

La quota neve, inizialmente più bassa, è attualmente in rialzo e si attesta sopra i 900 metri, portando qualche fiocco solo sui rilievi più alti. L’ondata di maltempo dovrebbe gradualmente attenuarsi nel corso delle prossime ore, lasciando spazio a un miglioramento progressivo. Tuttavia, il contesto termico rimarrà freddo, con cieli ancora nuvolosi e un lento, ma percettibile, addolcimento delle temperature.

Questo scenario riflette una tipica transizione invernale, con condizioni meteo dinamiche che richiedono attenzione, soprattutto nelle aree montane e nei settori colpiti dalle piogge più persistenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.