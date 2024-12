Meteo Emilia Romagna, neve imminente: zone e accumuli previsti

MeteoWeb

Un’intensa ondata di maltempo è attesa in Emilia-Romagna, con nevicate che interesseranno diverse aree della regione a partire dalla tarda serata. I primi fiocchi compariranno sull’Appennino, inizialmente nel Piacentino e Parmense, per poi estendersi progressivamente al resto dei rilievi. Tra la notte e le prime ore della mattina di domenica, la neve farà la sua comparsa anche in pianura lungo la Via Emilia, con maggiore probabilità tra Piacenza e Parma, mentre i fenomeni più intensi potrebbero spingersi fino alle porte di Reggio Emilia, alle prime colline del Modenese e a quote di 300-400 metri tra il Bolognese e il Ravennate. Nella Romagna, invece, le nevicate si manterranno inizialmente a quote più elevate.

Con l’avanzare della giornata di domenica, la quota neve tenderà ad alzarsi, in particolare tra la Romagna, il Bolognese e il Modenese, mentre rimarrà più o meno stabile nelle zone occidentali della regione. L’accumulo in pianura sarà generalmente limitato, con maggiori possibilità di depositi di alcuni centimetri nell’area compresa tra Piacenza e Parma, a sud della Via Emilia, e nella fascia pedemontana reggiana. Sui rilievi del medio Appennino, gli accumuli nevosi saranno più significativi, grazie alla maggiore intensità e continuità dei fenomeni. Sulle aree crinali, invece, le precipitazioni saranno meno frequenti.

Le nevicate proseguiranno per l’intera giornata di domenica in Emilia, mentre la Romagna potrebbe beneficiare di una pausa temporanea tra metà mattinata e metà pomeriggio. Nella notte tra domenica e lunedì, la neve continuerà a cadere su alcune aree dell’Appennino emiliano, con fenomeni che si concentreranno maggiormente sulla Romagna. In queste zone, la quota neve varierà tra i 700 e i 1000 metri.

Le condizioni meteorologiche avverse renderanno difficoltosi gli spostamenti, in particolare sull’Appennino e nelle prime colline dell’Emilia, dove si prevede il rischio di forti disagi. È quindi altamente sconsigliato mettersi in viaggio in queste aree, salvo situazioni di assoluta necessità. Le precipitazioni nevose previste, sebbene difficili da quantificare con precisione, potrebbero essere generose, con accumuli importanti soprattutto sui rilievi del medio Appennino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.