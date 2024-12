Meteo estremo: 82 tornado nel 2024 segnano un aumento senza precedenti in Italia

MeteoWeb

Il 2024 è stato un anno che ha segnato un punto di svolta per i fenomeni atmosferici estremi in Italia, con un numero eccezionale di tornado che ha catturato l’attenzione di esperti e cittadini. Secondo i dati forniti dalla pagina ‘Tornado in Italia’, ben 82 tornado sono stati registrati nel corso dell’anno, rappresentando un incremento significativo rispetto alla media annuale di circa 50 eventi osservata dal 2014. Questo aumento del 64% evidenzia un trend preoccupante, collegato probabilmente ai cambiamenti climatici in atto.

Particolarmente impressionante è stata la distribuzione mensile degli eventi. Settembre ha registrato un picco con ben 30 tornado, stabilendo un nuovo record per il mese, seguito da maggio, che con 12 tornado ha anch’esso raggiunto un risultato senza precedenti. Tra gli episodi più rilevanti spicca il tornado classificato F2 sulla scala Fujita che ha colpito Villa Poma, in provincia di Mantova, il 16 maggio. Questo evento, oltre a causare danni materiali significativi, come il ribaltamento di un treno merci, ha sottolineato la crescente intensità e frequenza di questi fenomeni in Italia.

Tuttavia, i tornado rappresentano solo una parte di un quadro più ampio di estremi meteorologici che hanno caratterizzato il 2024. Complessivamente, il territorio italiano ha registrato 2.619 eventi di natura eccezionale, inclusi 1.625 nubifragi, 682 grandinate di dimensioni insolite e, presumibilmente, 382 fenomeni vorticosi considerando anche trombe marine e fenomeni simili. Questi dati confermano una tendenza verso una maggiore frequenza e intensità di eventi climatici estremi, che richiede un’attenta analisi e un’adeguata preparazione.

Nonostante molti dei tornado registrati siano stati di intensità moderata, il loro aumento numerico pone questioni importanti sulla capacità delle comunità di adattarsi a questi cambiamenti. Il legame con i cambiamenti climatici appare sempre più evidente, rendendo urgente il miglioramento dei sistemi di monitoraggio e previsione, nonché l’adozione di misure di mitigazione per proteggere le aree più vulnerabili.

Il 2024 non ha solo messo in evidenza l’urgenza di affrontare questi fenomeni dal punto di vista scientifico, ma ha anche sottolineato la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare le strategie di protezione civile. In un contesto climatico sempre più imprevedibile, la capacità di prevenire e gestire gli impatti degli eventi estremi sarà cruciale per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità italiane.

