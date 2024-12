Meteo, possibili gelate notturne a Venezia: dalle 22 spargisale in azione

MeteoWeb

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, questa sera, martedì 24 dicembre, alle ore 22 entreranno in azione gli spargisale. I mezzi attiveranno la procedura necessaria per la salatura della viabilità sulle rotatorie, cavalcavia e sottopassi della Terraferma, Piazzale Roma e Tronchetto. Il Comune raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza.

Il Comune ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d’informazione “Ocio che nevega”, predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.

