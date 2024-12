Meteo, gelo siberiano sull’Abruzzo: temperature da brivido fino a -19°C

MeteoWeb

L’Abruzzo si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di alte pressioni che sta garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutta la regione. Questo sistema di alta pressione, che si prevede persisterà fino a Capodanno, sta portando un clima più mite sul medio versante adriatico. Nonostante il generale aumento delle temperature, le notti continuano a essere caratterizzate da gelate diffuse, particolarmente intense nelle conche innevate dell’Appennino. Questo fenomeno è favorito dalla combinazione di cieli sereni e venti deboli.

Le temperature minime registrate sugli altopiani abruzzesi hanno raggiunto valori particolarmente rigidi, con punte estreme in diverse località. Roccaraso Aremogna ha toccato i -19°C, mentre l’Altopiano delle Cinque Miglia ha registrato -17.8°C. Altre località come Pescocostanzo e i Piani di Pezza hanno visto il termometro scendere rispettivamente a -16.1°C e -15.5°C.

Con l’arrivo del nuovo anno, si prevede un lieve cambiamento nelle condizioni meteorologiche. È atteso un parziale aumento della nuvolosità, che interesserà principalmente i settori appenninici occidentali e le zone costiere adriatiche. Tuttavia, non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.