Meteo Lazio: instabilità diffusa con neve in montagna e graduale miglioramento

La giornata odierna nel Lazio sarà caratterizzata dalla persistenza di un minimo di bassa pressione che continuerà a influenzare il tempo atmosferico. I cieli si manterranno per lo più coperti, con precipitazioni diffuse che interesseranno l’intera regione. L’instabilità sarà particolarmente marcata nel pomeriggio, con fenomeni che colpiranno in modo più significativo la provincia di Roma e le zone interne del Lazio. Sui rilievi, la quota neve si attesterà attorno agli 800 metri, creando uno scenario tipicamente invernale.

La situazione è destinata a migliorare nel corso della giornata di martedì 10 dicembre, quando si assisterà a una graduale attenuazione dei fenomeni atmosferici. Nonostante il ritorno a condizioni più stabili, il cielo rimarrà ancora prevalentemente nuvoloso, accompagnato da un clima freddo che manterrà le temperature in linea con la stagione.

Questo andamento riflette la transizione verso una fase meno perturbata, con il Lazio che si avvia a un miglioramento generale, pur in un contesto tipicamente invernale.

