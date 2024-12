Meteo Puglia: anticiclone in azione, sole e clima mite per tutta la settimana

MeteoWeb

La Puglia si trova attualmente sotto l’influenza dell’Anticiclone delle Azzorre, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. Questa situazione ha reso la giornata odierna particolarmente piacevole, caratterizzata da cieli limpidi, venti deboli di maestrale e mari poco mossi. Le temperature si mantengono stazionarie, con valori minimi compresi tra 0 e 8 gradi e massime che oscillano tra 11 e 14 gradi, creando un clima mite e gradevole. Anche per la giornata di domani non sono previsti cambiamenti significativi. Al mattino, le aree interne potrebbero sperimentare leggere gelate a causa delle temperature notturne più rigide, ma con l’avanzare del giorno il sole continuerà a dominare su tutta la regione. I venti saranno pressoché assenti, provenienti da nord, e i mari si presenteranno calmi, mentre le temperature rimarranno in linea con i valori attuali.

Questo scenario di stabilità meteorologica è destinato a proseguire per l’intera settimana, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale di circa 3-4 gradi. Tuttavia, si intravede la possibilità di un cambiamento delle condizioni a partire dal 5 o 6 gennaio, quando un peggioramento potrebbe portare a una maggiore variabilità atmosferica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

