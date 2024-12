Meteo Puglia: Immacolata con piogge e forte vento

MeteoWeb

La circolazione depressionaria, responsabile della residua instabilità meteorologica nelle prime ore della giornata sulla Puglia, si sta allontanando, lasciando spazio a correnti di aria più secca che favoriranno un graduale rasserenamento. Tuttavia, una nuova perturbazione è in arrivo, destinata a riportare condizioni di instabilità atmosferica, con piogge e rovesci diffusi attesi soprattutto nella giornata di domenica 8 dicembre, festività dell’Immacolata Concezione. La mattinata sarà caratterizzata da venti forti di Scirocco, che accompagneranno il transito di nubi e precipitazioni, talvolta di moderata intensità. Con il passare delle ore, dalla tarda mattinata in poi, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo, con ampie schiarite che si svilupperanno progressivamente da nord.

Nel corso del pomeriggio, il vento cambierà direzione, passando dallo Scirocco al Libeccio. Tuttavia, verso sera, un nuovo aumento della nuvolosità interesserà i settori settentrionali, dove non si esclude qualche breve e isolata pioggia, mentre il cielo rimarrà generalmente poco nuvoloso altrove.

Le condizioni marine saranno caratterizzate da mari mossi, mentre le temperature subiranno un graduale calo nel corso della giornata, più marcato dal pomeriggio. Le massime oscilleranno tra gli 11 e i 16 gradi, segnando l’arrivo di un clima più fresco. Questa situazione rappresenta una fase di transizione, con un miglioramento più stabile previsto a partire da mercoledì, quando l’influenza della perturbazione si attenuerà definitivamente.

