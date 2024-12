Meteo Puglia: imminente peggioramento, con piogge, temporali e vento forte

MeteoWeb

Un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche è in arrivo a partire dalla serata odierna sulla Puglia. Una profonda area di bassa pressione, segnalata come il fulcro di questo cambiamento, porterà un’intensa fase di maltempo caratterizzata da piogge, temporali e venti sostenuti. Mercoledì 4 dicembre si presenta con una variabilità diffusa, accompagnata da isolati piovaschi e temporali concentrati principalmente sul Salento. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità con precipitazioni che interesseranno la Puglia centro-meridionale e la Basilicata. I venti di Scirocco manterranno i mari mossi, preannunciando l’arrivo di una fase perturbata più marcata.

La giornata di giovedì 5 dicembre sarà dominata dalla persistenza del sistema perturbato, con piogge intense e temporali che si concentreranno soprattutto sulla Basilicata meridionale, il Barese, il Brindisino e il Salento. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che in alcune aree, tra il Barese e il Leccese, potrebbero superare i 100 mm. I venti, intensi dai quadranti orientali, contribuiranno a mantenere il moto ondoso elevato, mentre le temperature subiranno un calo significativo rispetto ai giorni precedenti.

Verso il fine settimana si profila un miglioramento graduale della situazione meteorologica. Sabato e domenica saranno caratterizzati da un’alternanza tra schiarite e brevi acquazzoni, con temperature che si manterranno stabili, senza variazioni rilevanti.

