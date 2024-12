Meteo Puglia: residui acquazzoni, ma graduale miglioramento

MeteoWeb

La circolazione depressionaria, che ha causato residua instabilità nella mattinata, si sta progressivamente allontanando, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Puglia, seppure accompagnato da una persistente copertura nuvolosa.

In Daunia, la giornata si presenta grigia, con cieli prevalentemente molto nuvolosi o coperti, ma senza fenomeni di rilievo. Sulle Murge, le nubi dense dominano il cielo, associate a deboli piogge che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Il Tavoliere sperimenterà cieli molto nuvolosi o coperti per gran parte della giornata, con una tendenza a schiarite graduali a partire dalla sera.

Sul litorale adriatico settentrionale, i cieli rimarranno prevalentemente molto nuvolosi o coperti, ma saranno possibili parziali aperture nel pomeriggio. Sul litorale adriatico meridionale, sul litorale ionico e nel Salento, il cielo si manterrà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni che si esauriranno progressivamente verso sera, lasciando spazio a schiarite.

La ventilazione si manterrà moderata dai quadranti nord-occidentali, ma si prevede una graduale attenuazione dei venti con l’inizio della prossima settimana. Contestualmente, la pressione atmosferica sarà in aumento, favorendo condizioni più stabili. Le temperature seguiranno un lieve e graduale rialzo, accompagnando il miglioramento generale del tempo.

Nonostante questo scenario più favorevole, si prospetta un possibile nuovo peggioramento tra il 4 e il 5 dicembre, un’eventualità che necessita di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

