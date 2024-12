Meteo Puglia: severo maltempo, piogge intense e allerta meteo arancione

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, la Puglia è stata interessata da un’ondata di maltempo che ha portato accumuli pluviometrici fino a 30 mm, con ulteriori precipitazioni previste fino alla mattinata di domani. La giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, si conferma particolarmente instabile con piogge che tenderanno a intensificarsi soprattutto nel pomeriggio e nella serata, coinvolgendo in modo significativo le province centro-meridionali della Puglia e la Basilicata. In queste aree, il rischio di temporali sarà elevato, mentre sull’Appennino lucano e pugliese sono attesi fiocchi di neve a partire dai 1400 metri di quota.

I venti, moderati da sud-est, contribuiscono a mantenere i mari mossi, aggravando le condizioni meteo-marine. Le precipitazioni attese potrebbero risultare particolarmente abbondanti, con accumuli che supereranno i 100 mm nelle aree del barese, brindisino, leccese e tarantino, dove non si escludono nubifragi e fenomeni di allagamento. Per tale motivo, è stata diramata un’allerta meteo di livello arancione.

Le temperature, in calo rispetto ai giorni precedenti, si manterranno con valori massimi compresi tra i 10 e i 12 gradi e minime tra i 4 e i 9 gradi. Domani, venerdì 6 dicembre, il maltempo tenderà gradualmente a spostarsi verso la Grecia, ma nelle prime ore della giornata saranno ancora possibili precipitazioni tra il barese e il Salento. Il miglioramento sarà più evidente a partire dal pomeriggio, con un ritorno a condizioni di stabilità su tutto il territorio.

I venti si disporranno da ovest-nord-ovest, mantenendo i mari mossi, mentre le temperature registreranno un ulteriore lieve calo. Per il fine settimana, sabato e domenica, è previsto un cielo variabile con alternanza di brevi acquazzoni e schiarite, senza variazioni significative delle temperature e con mari ancora mossi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

