Meteo Puglia: variabilità e acquazzoni, ma freddo in attenuazione

La Puglia è attualmente interessata da un vasto vortice di instabilità che sta portando condizioni meteorologiche variabili, con momenti di piovaschi alternati a schiarite. Oggi la regione vive una situazione dinamica, con un cielo che varia da poco nuvoloso a nuvoloso, accompagnato da acquazzoni isolati, soprattutto nell’area del Salento. I venti, sostenuti da libeccio, contribuiscono a rendere i mari mossi. Le temperature si mantengono stabili, con valori massimi compresi tra 13 e 15 gradi, mentre le minime oscillano tra 5 e 11 gradi.

Per la giornata di domani, il tempo si mostrerà più chiuso, con un cielo perlopiù nuvoloso. Al mattino, sono previste piogge nel foggiano, che successivamente interesseranno anche le aree centrali della regione e il Salento. I venti di libeccio continueranno a soffiare, ma i mari saranno meno mossi rispetto a oggi. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime che non supereranno i 10-12 gradi, mantenendo comunque un clima nella norma stagionale.

Questa settimana sarà dominata da condizioni di variabilità, caratterizzate dall’alternanza di schiarite e rovesci. Tuttavia, a partire dal 13 dicembre, è atteso un graduale aumento delle temperature, che potrebbe portare a un clima più mite nella seconda metà del mese. La Puglia, dunque, si prepara a un periodo meteorologico dinamico ma senza fenomeni particolarmente intensi, con temperature in linea con la stagione e un miglioramento termico in vista.

