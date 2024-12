Meteo Sardegna: arriva l’inverno, temperature giù di 10°C e neve sui rilievi

MeteoWeb

Un cambio significativo nelle condizioni meteorologiche è atteso in Sardegna durante il prossimo fine settimana, con l’arrivo di una fase dal marcato carattere invernale. Questo cambiamento sarà determinato da una profonda ondulazione del getto polare, alimentata dalla spinta verso nord dell’anticiclone delle Azzorre lungo i meridiani atlantici. Tale configurazione favorirà l’ingresso di una saccatura colma di aria fredda, inizialmente di origine polare e successivamente artico-marittima, che si estenderà fino al Mediterraneo centro-occidentale.

Un vasto flusso di aria fredda scivolerà verso le latitudini più basse attraverso questo canale depressionario, coinvolgendo gran parte dell’Europa centro-occidentale e, inevitabilmente, anche la Sardegna. A partire da domenica, l’Isola sarà interessata da condizioni meteorologiche tipicamente invernali, con temperature che scenderanno sensibilmente al di sotto della media stagionale e si manterranno su questi livelli almeno fino alla metà della prossima settimana.

Tra sabato e domenica, il raffreddamento sarà particolarmente evidente, con un calo termico che in alcune aree potrebbe superare i 10°C nell’arco di sole 24 ore. L’abbassamento delle temperature sarà accompagnato da un aumento dell’instabilità atmosferica, e nel corso della giornata di domenica si potrebbero verificare le prime nevicate della stagione sui rilievi sardi. Questo repentino passaggio a condizioni invernali rappresenta un’anticipazione di ciò che potrebbe caratterizzare il clima delle settimane a venire. Ulteriori aggiornamenti permetteranno di definire con maggiore precisione l’evoluzione e l’entità di questo cambiamento.

