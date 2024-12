Meteo Trentino: le previsioni per Capodanno e oltre

MeteoWeb

Meteotrentino segnala che per Capodanno è previsto bel tempo, ma in seguito la pressione inizierà a cedere ed i flussi in quota tenderanno a rinforzare da ovest. Lo riferisce la Provincia autonoma di Trento in una nota. Giovedì 2 gennaio, è prevista nuvolosità variabile e dalla sera e nella notte tra giovedì e venerdì il veloce passaggio di un fronte freddo potrà determinare locali deboli nevicate anche a bassa quota, con accumuli nulli o al più di qualche centimetro soprattutto sui settori settentrionali. Venerdì sono possibili locali deboli o debolissime nevicate al primo mattino, poi tornerà il sole con un temporaneo rinforzo di moderati e freddi venti da nord. Sabato molto soleggiato con temperature di stampo invernale, mentre domenica i flussi in quota tenderanno ad intensificare da sudovest apportando aria mite in quota.

Dalla sera di domenica 5 gennaio ed il giorno dell’Epifania sono probabili precipitazioni diffuse. Evoluzione invece ancora molto incerta per martedì 7.

Considerate le previsioni meteorologiche, si invita a porre particolare attenzione e limitare l’uso, dove consentito, di fuochi d’artificio ed altro, in particolare delle lanterne cinesi dato che, soprattutto alle quote medio basse, è possibile lo sviluppo di incendi di sterpaglie o boschivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.