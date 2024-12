Meteo Trentino: weekend dell’Immacolata con la neve, anche a bassa quota

MeteoWeb

Anche per il Trentino sarà un weekend dell’Immacolata all’insegna della neve, anche a bassa quota. Lo comunica Meteotrentino, sottolineando per domani, sabato 7 dicembre, “nubi in graduale aumento fin dal mattino. Prime precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio a partire da ovest, via via più diffuse e intense. Le nevicate tenderanno a scendere anche a bassa quota in tarda serata. Temperature in calo. Venti fino a forti sud-occidentali in quota e perlopiù deboli variabili in valle”. Domenica 8 dicembre, “cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente intense, specie sui settori orientali e prealpini. Attese nevicate anche a bassa quota fra la notte e le prime ore del mattino, che a tratti potranno raggiungere anche i fondovalle più bassi. Dal pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni e rialzo termico, con nevicate che persisteranno sui rilievi oltre gli 800-1000 metri. Temperature in calo nei valori massimi. Venti forti nordorientali in quota, moderati settentrionali in valle”, segnala Meteotrentino.

Secondo le previsioni sono possibili accumuli fino a 10 centimetri in Valsugana. Oltre gli 800 metri, gli accumuli potrebbero raggiungere i 40 centimetri.

Attenzione sulle strade

Alla luce delle previsioni meteo e dell’intensificazione delle nevicate, il Servizio Gestione strade della Provincia attiverà il personale di controllo nei punti di monitoraggio del traffico sulla rete stradale provinciale, secondo il Piano neve. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle zone della Valsugana e della Bassa Val di Non, con particolare riguardo alla sicurezza di autobus e mezzi pesanti, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nella circolazione a causa delle condizioni meteo avverse.

Fino al 15 aprile, sull’intera arteria autostradale A22 del Brennero e su tutte le strade statali e provinciali vige l’obbligo per i veicoli di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo torna in vigore.

