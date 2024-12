Meteo Umbria: il 2024 si chiude col gelo, il 2025 si apre tra nebbie e nubi basse

MeteoWeb

Il 2024 si conclude con un clima rigido e suggestivo in Umbria, caratterizzato da gelate diffuse e temperature ampiamente sotto lo zero, specialmente nelle pianure e nelle valli appenniniche. Tra i dati più significativi spicca il valore registrato sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia, dove il termometro è sceso fino a -12,7°C. Questo dato, seppur notevole, rientra nella normalità stagionale per questa zona, soprattutto in presenza di neve al suolo che amplifica il raffreddamento notturno. Le brinate sono state particolarmente evidenti in molte aree, amplificate dalla presenza di foschie e nebbie che hanno reso il paesaggio surreale, ma anche insidioso per la formazione di ghiaccio sulle strade.

Con l’arrivo del 2025, tuttavia, le condizioni meteorologiche inizieranno gradualmente a mutare. L’alta pressione, che finora ha dominato la scena, cederà progressivamente il passo a deboli correnti occidentali. Queste correnti porteranno un cambio di scenario, con la formazione di nebbie già dalla notte e un aumento delle nubi basse, in particolare nelle aree occidentali della regione, a partire dalla mattinata del primo gennaio.

Questa evoluzione anticipa l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica prevista per venerdì 3 gennaio. Tale sistema potrebbe portare precipitazioni sparse, segnando un cambio più significativo nelle condizioni atmosferiche. Per i dettagli sul fine settimana, sarà necessario monitorare ulteriormente l’evoluzione delle previsioni, ma il 2025 sembra aprirsi all’insegna di una maggiore dinamicità meteorologica rispetto al gelo statico che ha chiuso l’anno precedente.

