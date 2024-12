Meteo Umbria: pianure sottozero e contrasti termici record, Castelluccio di Norcia con -11°C

MeteoWeb

L’Umbria continua a essere interessata da un contrasto climatico marcato, con gelate mattutine nelle pianure e temperature diurne nettamente superiori alla media stagionale. Sebbene sia previsto un graduale ritorno verso valori termici più consoni al periodo, la situazione attuale sta dando luogo a fenomeni di inversione termica particolarmente significativi nelle zone di altopiano dell’Appennino. Un esempio emblematico di questa dinamica si è verificato a Castelluccio di Norcia, dove la temperatura minima ha toccato -11,1°C, mentre sul fianco del Monte Sibilla, a circa 1700 metri di altitudine, la temperatura si è fermata a 6,4°C. Lo sbalzo termico tra le due località ha così raggiunto un impressionante differenziale di 17,5°C, sottolineando l’intensità del fenomeno.

Questi episodi di inversione termica, pur non insoliti in alcune aree dell’Appennino umbro, destano sempre attenzione per la loro entità. È interessante osservare come le colline e le montagne circostanti, evidenziate nelle mappe meteorologiche, abbiano invece registrato temperature minime positive, rimanendo quindi al riparo dalle gelate che hanno colpito le aree pianeggianti. Questo netto divario termico disegna un quadro climatico di grande variabilità, influenzando non solo il paesaggio ma anche le condizioni stradali e agricole.

La persistenza di temperature sotto lo zero nelle pianure potrebbe causare problemi anche nelle prossime ore, specialmente in presenza di banchi di nebbia previsti per domani mattina. In caso di formazione di ghiaccio, le strade potrebbero risultare particolarmente insidiose per la viabilità. Tuttavia, con il previsto assestamento verso temperature più miti, queste condizioni dovrebbero gradualmente attenuarsi.

