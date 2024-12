Meteo Umbria, piogge e neve: il quadro attuale e le previsioni

MeteoWeb

Una perturbazione di origine nord-atlantica ha portato condizioni meteorologiche intense sull’Umbria, caratterizzate da abbondanti precipitazioni e nevicate a bassa quota. A partire dalla serata di ieri, le piogge hanno interessato progressivamente le aree occidentali della regione, estendendosi poi a tutto il territorio. In molte località i cumulati hanno superato i 20 mm, raggiungendo punte superiori ai 30 mm in diverse zone. Con il progredire della giornata, l’ingresso di aria più fredda, dovuto alla rotazione del minimo depressionario, ha favorito un abbassamento delle temperature, determinando nevicate a quote collinari durante i rovesci più intensi. Fiocchi di neve sono stati segnalati intorno ai 600 metri di altitudine, in particolare nel territorio spoletino e nell’alto Ternano, mentre la neve ha fatto la sua comparsa sui 700-900 metri nelle aree del Pievese e dell’Orvietano, con accumuli significativi anche in altre località montane.

La giornata odierna è stata caratterizzata da un’alternanza tra schiarite e nuovi rovesci sparsi, ma le condizioni meteo non sono destinate a migliorare nel breve termine. Per la notte e la mattinata di lunedì 9 dicembre, è atteso un ulteriore peggioramento dovuto al passaggio della ritornante della perturbazione. L’ingresso di venti settentrionali contribuirà a un ulteriore calo delle temperature, portando la quota neve intorno ai 700 metri in diverse aree. Non si esclude la possibilità di nevicate anche a quote inferiori, specie nelle zone pedemontane dell’Appennino.

Questo scenario evidenzia la natura dinamica e instabile del clima di questi giorni, invitando alla massima prudenza, soprattutto nelle zone montane e collinari, dove le condizioni potrebbero rapidamente peggiorare.

