Meteo Umbria: vortice freddo in azione, migliora da domani ma attenzione alle gelate

L’Umbria continua a essere interessata dall’influenza di un vortice freddo, che mantiene condizioni di tempo instabile nella giornata odierna. Sono attesi rovesci locali, con nevicate sui rilievi a partire da quote intorno agli 800 metri. Questa situazione di variabilità proseguirà almeno fino alla prossima notte e alle prime ore di domani, quando si prevede un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, il risveglio di domani potrebbe essere caratterizzato da brinate e gelate diffuse, oltre a nebbie nelle aree meno ventilate, a causa della calma atmosferica.

Il passaggio della perturbazione ha portato accumuli significativi di precipitazioni, rivelandosi particolarmente benefico per il lago Trasimeno, dove sono stati registrati valori superiori ai 30 millimetri, un dato importante per il territorio. Analoghi accumuli si sono verificati in altre zone della regione, contribuendo a rimpinguare le risorse idriche.

A partire da mercoledì, il tempo si stabilizzerà e l’Umbria sperimenterà condizioni più asciutte, almeno temporaneamente. Tuttavia, già da venerdì una nuova perturbazione in arrivo dalla penisola iberica potrebbe tornare a interessare la regione, portando nuove piogge. Maggiori dettagli su questa evoluzione saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti.

