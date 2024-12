Previsioni Meteo Valle d’Aosta: Capodanno con il sole

MeteoWeb

A Capodanno in Valle d’Aosta è previsto cielo “sereno o tuttalpiù poco nuvoloso con temperature in lieve flessione“, secondo le previsioni dell’ufficio meteorologico regionale. Nei primi giorni dell’anno è poi previsto “un brusco calo delle temperature tra giovedì e venerdì quando sarà possibile un debole episodio perturbato“. Fino al 31 dicembre è previsto tempo soleggiato con venti deboli.

