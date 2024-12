Meteo Veneto: freddo invernale alle porte, neve a bassa quota in arrivo

MeteoWeb

Il Veneto si prepara a una transizione meteorologica significativa nelle prossime giornate, con un’evoluzione che porterà dapprima una fase di variabilità seguita dall’arrivo di un periodo di stampo tipicamente invernale. La giornata odierna sarà caratterizzata, fino a metà giornata, da un cielo variabile con condizioni che oscilleranno tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso. In questa fase, non si escludono precipitazioni locali, di debole intensità e di breve durata, con possibili nevicate sopra gli 800-900 metri. Successivamente, il cielo tenderà ad aprirsi gradualmente, fino a diventare poco nuvoloso entro la serata, mentre le precipitazioni cesseranno di essere significative.

Le temperature minime in pianura oscilleranno tra i 3 e gli 8 gradi, mentre le massime non supereranno i 12-13 gradi. A quote di 1000 metri, i valori termici varieranno tra 0 e 4 gradi. La ventilazione sarà moderata o tesa da nord-est nelle aree costiere e pianeggianti, mentre sulle alture si registreranno venti più intensi, di moderata o forte intensità, provenienti dai quadranti settentrionali.

Con l’avvicinarsi del weekend, la situazione meteorologica subirà un cambiamento più marcato, con l’arrivo di una saccatura di aria artico-marittima che investirà il bacino del Mediterraneo. Questo sarà il risultato di una pulsazione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Nord Europa, aprendo una fase di freddo invernale che si protrarrà per 3-5 giorni a partire da sabato. Durante questo periodo, saranno possibili nevicate fino a quote basse sulle alture, segnando l’arrivo delle prime manifestazioni invernali della stagione.

Al momento, le certezze riguardo all’intensità delle precipitazioni e alla quota neve sono limitate, ma il quadro generale suggerisce una marcata discesa delle temperature e condizioni tipiche della stagione invernale. Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni, man mano che si delineeranno con maggiore precisione gli scenari meteorologici.

