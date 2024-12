Meteo Veneto: nevicate abbondanti sulle Alpi fino ad 800 metri, tregua attesa lunedì

MeteoWeb

Il Veneto è attualmente interessato da un’intensa fase di maltempo, in linea con le previsioni recenti. Una depressione alimentata da aria artica marittima sta determinando condizioni atmosferiche caratterizzate da precipitazioni diffuse su tutta la regione. Le aree montane sono le più colpite, con nevicate abbondanti che si registrano a partire dagli 800 metri di quota sulle Prealpi e fino ai fondovalle nelle zone alpine. Gli accumuli di neve fresca raggiungono i 25-30 cm a 1000 metri, con punte che superano i 40 cm in alcune località. Sulle pianure e lungo le coste, invece, prevalgono piogge generalizzate, con una maggiore intensità sul Veneto centrale e meridionale.

Le temperature si mantengono invernali, con lo zero termico fissato intorno ai 900 metri, mentre la ventilazione risulta moderata o forte, proveniente da nord-est.

Nelle prossime ore, il maltempo continuerà a interessare la regione, con piogge e nevicate ancora presenti ma generalmente meno intense dal primo pomeriggio, accompagnate da alcune pause asciutte locali. Verso la serata, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione significativa dei venti orientali, che resteranno comunque sostenuti fino alla fine della giornata.

Lunedì 9 dicembre si profila una giornata più tranquilla per le pianure, le aree pedemontane e le Prealpi, dove il tempo tenderà a migliorare ulteriormente. Tuttavia, i settori alpini potrebbero ancora essere interessati da deboli nevicate intermittenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.